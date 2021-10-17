Бийск: Математика для всех: Рособрнадзор намерен вернуть все доковидные условия ЕГЭ

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В ведомстве рассказали, что изменят в кампании ЕГЭ-2022 и к чему готовиться нынешним выпускникам

Рособрнадзор намерен вернуть в 2022 году сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, которые планируют получить аттестат. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, пишет ТАСС.

— Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат, — сообщил глава ведомства.

Кроме того, Рособрнадзор допускает, что в 2022 году досрочный период сдачи ЕГЭ будет отменен из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Изначально досрочный период предназначался для выпускников, которые закончили школу в прошлые годы, а также школьников, которые участвуют в соревнованиях и творческих мероприятиях или проходят лечение, даты которых совпадают с основным периодом сдачи ЕГЭ. Однако период пандемии поставил под сомнение необходимость выделения досрочного периода.

Формат сдачи единого государственного экзамена в условиях пандемии в 2022 году будет установлен в ближайшее время.

Кроме того, плохая новость для тех, кто сдает ОГЭ в мае-июне 2022 года. Рособрнадзор планирует в 2022 году провести экзамены для девятых классов в привычном формате – то есть, по четырем предметам.

— Наше предложение, которое мы отдаем Министерству просвещения, — вернуться к порядкам, которые были: проводить экзамены в девятых классах в полном формате, как это было и раньше. Это два обязательных предмета и два предмета по выбору. Поэтому я бы попросил всех учителей, родителей и учеников готовиться к тому, что в этом году будет четыре экзамена. Два обязательных — русский и математика. И два предмета по выбору.

Также ведомство рассматривает возможность поэтапного перевода ЕГЭ по некоторым предметам в компьютерный формат. Однако это произойдет не в ближайшие годы, сообщил Музаев.

Как напомнил Музаев, работа школ должна автоматически вернуться к «доковидному порядку» в январе 2022 года.

— Постановление правительства, если его действие не будет продлено, заканчивает действовать в январе 2022 года. И автоматически мы возвращаемся в историю действующего порядка доковидного.

Задачи на кредиты и про ремонт: выпускники написали ЕГЭ по профильной математике

10:11, 09.06.2021 2972

Бийский рабочий