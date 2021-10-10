Бийск: Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Бийске

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Массовая авария произошла на улице Яминской, днем в субботу, 9 октября.

О серьезном ДТП на улице Яминской сообщили в сообществе @auto.expert22.

По словам очевидцев, в аварии пострадало «много» машин. На кадрах с места происшествия видны, как минимум, четыре серьезно поврежденных автомобиля: Suzuki Grand Vitara, Nissan Avenir, Mercedes-Benz, ВАЗ-2107.

— Таксисты сказали, что вина Мерседеса, который сильно вилял перед столкновением со всеми. Очевидцы сообщают что возможно водитель пьян, — говорится в сообщении.

ДТП на ул. Яминской Фото: drom_22_biysk, auto.expert22ДТП на ул. Яминской Фото: drom_22_biysk, auto.expert22

На месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит установить обстоятельства произошедшего. Сообщается также о пострадавших.

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ДТП на ул. Яминской Фото: drom_22_biysk, auto.expert22

08:11, 08.10.2021 2423

Бийский рабочий