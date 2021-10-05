Бийск: Массовые мероприятия запретили везде: коротко о ситуации с COVID на 5 октября
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Заболеваемость и смертность колеблются возле рекордных значений, массовые мероприятия запрещены почти по всей России
- В России выявили 25 781 новый случай COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных составляет 7,6 млн. Всего выздоровели более 6,7 млн человек, умерли свыше 210 тыс. За сутки зафиксировали 883 смерти.
- Темпы суточной заболеваемости в стране 4 октября обновили рекорд, державшийся с января. Число умерших за сутки оказалось лишь немного меньше установленного накануне рекорда с начала эпидемии в России (890).
- Массовые мероприятия почти во всех регионах страны уже отменены в связи с пандемией коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, только в двух регионах разрешены мероприятия численностью 1–3 тыс. участников.
- Возможной причиной низких для формирования коллективного иммунитета темпов вакцинации в России является «недостаточно активная» прививочная кампания, предположил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Минздрав: эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков и взрослых будет сопоставима.
- Минпромторг: Россия не нуждается в запуске производства иностранных вакцин от COVID-19 для внутреннего рынка, обеспечена собственными.
- Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в регионах РФ.
- Роспотребнадзор: заболеваемость ковидом среди пожилых людей растет в 21 из 24 регионов России, где сняты ограничения для них.
- Глава Роспотребнадзора Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами на самоизоляции.
- Минздрав: сезон гриппа будет напряженным, нужно прививаться.
- Минпромторг: с начала года в России произведено 170 миллионов полных комплектов всех российских вакцин от коронавируса.
- В Калининградской области с 8 октября вводят QR-коды для посещения кафе и ресторанов, с 1 ноября – для спортивных организаций, культуры, кино – власти
- Спортсмены, привитые российскими вакцинами, будут допущены к участию в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине — оргкомитет.
В Алтайском крае коронавирусом стали чаще болеть дети
14:15, 04.10.2021 555