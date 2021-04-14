Бийск: Массовую проверку водителей на трезвость провели сотрудники ГИБДД Бийска

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На центральных улицах города сотрудники ДПС проверили водителей транспортных средств на трезвость.

Цель мероприятия- профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, пресечение нарушений требований ПДД РФ.

К сожалению, не все водители прошли проверку. За время проведения мероприятия с 7 по 12 апреля стражи порядка задержали 18 нарушителей, из них:

13 — за нарушение, связанное с управлением транспортным средством в состоянии опьянения;

2 водителя не выполнили требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования. За данные правонарушения водителям грозит административный штраф в размере 30000 руб. с лишением права управления транспортным средством от полутора до двух лет.

2 «лихача» употребили спиртное после совершения дорожно-транспортного происшествия, за что ответят по всей строгости закона;

1 водитель рискнул сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, будучи лишённым права управления, за что понесет ответственность уже в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации, согласно статьи 264.1 УК РФ ему грозит лишение свободы до двух лет.

Кроме сплошных проверок водителей, инспекторы проводили профилактические беседы о вреде алкоголя, влияние его на внимание, напоминали об ответственности и последствиях, которые могут наступить при управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Бийский рабочий