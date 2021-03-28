ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Машина скорой помощи застряла в Бийске по дороге в частный сектор

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

15

Служебный автомобиль увяз в снегу.

О произошедшем сообщили местные жители в соцсетях. Бийчане сообщают, что скорая помощь направлялась в частный дом, но застряла по дороге за магазином «Лента».

— И так каждую весну — не пройти, не проехать. А этой зимой, когда было много снега, нас вообще бросили, — говорит девушка на видео.

Жители поясняют, что понимают —  частный сектор должен чиститься силами проживающих там, но вот дорога к нему это ответственность администрации, считают бийчане.

— Сегодня к соседям не смогла проехать скорая помощь! Не в частном секторе встала, а именно на дороге ведущей к частным домам, — пишет автор видео.

        Посмотреть эту публикацию в Instagram                      

Публикация от ЧП БИЙСК. НОВОСТИ. (@chp.biysk)

Бийчане в комментариях отметили, что и во дворах городских многоэтажек ситуация не лучше.

— Так по всему городу.. Это жесть..врачи вынуждены идти пешком до больного, скорая не проедет.

-У нас не частный, но ситуация ещё хуже…

— У меня сейчас скорая застряла,так спасибо медработникам вышли и пошли пешком,у бабушки сердечный приступ был.Вовремя зашли и стали оказывать помощь.А шофер пырхался в колее.Чтож вы делаете Администрация города?

Отметим, что в начале зимнего сезона депутаты Бийска обращали внимание мэрии, на необходимость уборки снега с дорог для проезда скорой помощи.

Машина скорой помощи застряла в Бийске по дороге в частный сектор1

Депутаты Бийска просят мэрию очистить дороги от снега для проезда скорой помощи

16:30, 27.11.2020 3460

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Барнаулец брал в аренду пылесосы, а потом сдавал их в ломбард

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Под суд пойдут три жителя Алтайского края, которые незаконно застрелили самку лося

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула перевела лже-банкирам свыше 1 млн рублей

Мар 28, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Горняк22: Барнаулец брал в аренду пылесосы, а потом сдавал их в ломбард

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Под суд пойдут три жителя Алтайского края, которые незаконно застрелили самку лося

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула перевела лже-банкирам свыше 1 млн рублей

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайская учительница забрала 2 млн подъемных денег и уволилась из школы

Мар 28, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar