Бийск: Машина скорой помощи застряла в Бийске по дороге в частный сектор

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Служебный автомобиль увяз в снегу.

О произошедшем сообщили местные жители в соцсетях. Бийчане сообщают, что скорая помощь направлялась в частный дом, но застряла по дороге за магазином «Лента».

— И так каждую весну — не пройти, не проехать. А этой зимой, когда было много снега, нас вообще бросили, — говорит девушка на видео.

Жители поясняют, что понимают — частный сектор должен чиститься силами проживающих там, но вот дорога к нему это ответственность администрации, считают бийчане.

— Сегодня к соседям не смогла проехать скорая помощь! Не в частном секторе встала, а именно на дороге ведущей к частным домам, — пишет автор видео.

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Бийчане в комментариях отметили, что и во дворах городских многоэтажек ситуация не лучше.

— Так по всему городу.. Это жесть..врачи вынуждены идти пешком до больного, скорая не проедет. -У нас не частный, но ситуация ещё хуже… — У меня сейчас скорая застряла,так спасибо медработникам вышли и пошли пешком,у бабушки сердечный приступ был.Вовремя зашли и стали оказывать помощь.А шофер пырхался в колее.Чтож вы делаете Администрация города?

Отметим, что в начале зимнего сезона депутаты Бийска обращали внимание мэрии, на необходимость уборки снега с дорог для проезда скорой помощи.

Депутаты Бийска просят мэрию очистить дороги от снега для проезда скорой помощи

16:30, 27.11.2020 3460

Бийский рабочий