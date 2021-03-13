Бийск: Массовые проверки: сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз вышли в рейд

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Полицейские останавливали водителей автобусов, причем не только городских, но и междугородних.

Документация, это не единственное, что смотрели правоохранители. Поводом для проведения подобный рейдов стали многочисленные нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автобусов.

Так только с начала года, зарегистрировано 11 ДТП с участием общественного транспорта, 4 аварии случились по вине водителей автобусов. В общей сложности травмы получили 12 пассажиров.

Для того, чтобы сократить число дорожно-транспортных происшествий – проводятся профилактические мероприятия. Сотрудники ГИБДД – смотрят путевую документацию, техническое оснащение и исправность автобусов, обращают внимание и на состояние самих водителей, в Бийске уже были случаи, когда водители садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.

— Профилактика административных правонарушений в первую очередь сказывается на снижении аварийности, — отмечают в МУ МВД России «Бийское».

Бийский рабочий