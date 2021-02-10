Бийск: Масленица на «Сибирском подворье» состоится, но с учётом ограничений • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Масленица на «Сибирском подворье» состоится, но с учётом ограничений

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

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Проводы зимы на «Сибирском подворье» пройдут с анимацией и конными бегами, но без ремесленной ярмарки.

Организаторы фестиваля «Сибирская Масленица» сообщили о тех ограничениях, которые сделают фестиваль в Алтайском крае не таким масштабным и многолюдным. В период подъема заболеваемости вирусными инфекциями, который приходится на весну, Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения праздника лицам, относящимся к группам риска, а также отказаться от выездной торговли. На празднике станет двумя конкурсами меньше, но останется призовой Масленичный столб и веселая развлекательная программа, сообщает сайт фестиваля.

В соответствии с рекомендованными мерами безопасности на территории комплекса «Сибирское подворье» в селе Новотырышкино 13 марта не станут устраивать ярмарку ремесел и проводить традиционные масленичные конкурсы – народного костюма и креативных саней. Но среди рукотворных Масленичных чучел выберут авторов наиболее креативных.

Самые ловкие гости смогут испытать удачу и взобраться за призами на Масленичный столб. Яркие эмоции подарит конноспортивный праздник на ипподроме «Сибирского подворья». На сцене праздника выступят театр «Куклы-Великаны» и творческие коллективы «Русский Фрэш», «Вечерки» и «Огоньки». Полная программа «Сибирской Масленицы» в скором времени появится на сайте фестиваля.

Масленица на «Сибирском подворье» состоится, но с учётом ограничений 1

Когда в 2021 году будет Масленица и когда начало Великого поста

07:42, 01.02.2021 4184

 

Бийский рабочий

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