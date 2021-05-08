Бийск: Марк Ключник: что можно и нельзя делать 8 мая

0

Народный праздник Марк Ключник отмечается 8 мая.

На Руси в этот день люди молились святому Марку и просили, чтобы он не допустил засухи, которая может погубить восходы и ниспослал дождь, так необходимый в эту пору. Крестьяне смотрели в небо и говорили присказку о том, что три обильных дождя в мае дадут три года урожая. Также святому Марку молились и при разных недугах, о любви и мире супругов, о покровительстве семейного очага.

Существовало ещё одно название праздника — «птичий», или «птичье голодание». В эти дни птицы начинают активно возвращаться из теплых стран на родину. Перелеты выматывают. Они возвращаются голодными и уставшими. Поэтому крестьяне рассыпали по полям и дворам конопляное семя, чтобы прилетевшие из теплых краев голодные и уставшие птицы долго не искали еду. Народ верил, что если на конопляные поля летят птахи — урожай этого растения будет хорошим. Также была распространена традиция 8 мая ловить чижей, поскольку считалось, что они приносят счастье.

8 мая знахари занимались семейной и любовной магией. День также был удачен для поездок, путешествий и командировок. Хорошо было начинать новые дела. Также считалось, чтобы деньги потекли рекой, нужно было на Марка не отказывать себе ни в чем, купить любую понравившуюся вещь, не раздумывая. «Чем больше потратите — тем больше получите» — говорили в народе. 8 мая следовало остерегаться вмешиваться в чужие дела и чужую судьбу — иначе своя могла пойти наперекосяк. Влюбленным в этот день не рекомендовалось строить планы на будущее.

Народные приметы на 8 мая:

Если небо звездное и вечер теплый – уродится хлеб.

Весь день ясно и тепло – летом будет жарко.

Целый день идут кратковременные холодные дожди – будет мало меда.

Погожий день – к хорошему урожаю яровых.

Если стайка только что вернувшихся из теплых стран птиц села на поле с коноплей – урожай будет хорошим.

Если слышно кукушку, значит, холода ушли до осени.

Бийский рабочий