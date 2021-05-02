Бийск: Маршрут на выходные: едем в Барнаул с детьми на один день

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Прокатиться на поезде, посмотреть животных в зоопарке и побывать в аквапарке – все это обязательно понравится детям.

Чем заняться в длинные праздники, если билеты на дальние расстояния уже раскуплены? Идти в кассу РЖД бийского вокзала и покупать билет на пригородную электричку Бийск – Барнаул. Путешествие займет один день – что называется «туда и обратно» — но ваш ребенок вернется из поездки с новыми впечатлениями.

На чем доехать

Из Бийска утром (в 7.23) отправляется скорый пригородный поезд «Восток». Можно сразу купить билеты на него же и обратно – отправление из Барнаула в 17.45. Прибытие поезда в Барнаул в 10.16 – до без четверти шесть вы успеете и осмотреть город, и побывать в развлекательных центрах, и пообедать, и многое другое. Стоимость билетов в вагон первого класса – 387,90 руб., второго класса – 297,80 руб. Первый класс отличается от второго лишь наличием телевизора и кондиционера.

Путешествие на поезде обязательно понравится ребенку – комфортные места, поезд едет быстро, в вагоне угощают вкусняшками, есть все удобства, с автобусом не идет ни в какое сравнение. Хотя автобусы в Барнаул тоже ходят – расписание можно узнать на бийском автовокзале. Стоимость проезда зависит от типа автобуса, на котором вас повезут, но она больше 300 рублей.

Что можно посмотреть в Барнауле

Развлечений для детей и подростков в Барнауле много – расскажем о таких, которых точно нет в Бийске.

Страусиное ранчо

Здесь обитают не только страусы, но и множество других животных: утки, куры, ламы, барсуки, ежики, павлины, свинки, фазаны, беркуты, пони, яки и даже верблюды. Работает ежедневно – с 10.00 до 20.00 Находится в Барнауле, Власиха, ул. Сосновая, 27.

Аквапарк

Что ни говори, в Бийске аквапарка нет, а вот дети такое просто обожают. Побывать в аквапарке можно, доехав до ТРЦ «Европа», на Павловском тракте 251в/2. Часы работы – с 10.00 до 22.00. Купальные принадлежности нужно захватить из дома.

Барнаульский зоопарк

Зоопарк «Лесная сказка» работает в Индустриальном района (ул. Энтузиастов, 12) ежедневно без обеда и выходных с 10.00 до 19.00. Сегодня в зоопарке есть гималайские медведи, красные волки, черный канадский волк, серый волк, грузинские снежные лисы, еноты, кенгуру, барсуки, норки, дикобразы, носухи, муфлоны, дикие кабаны, косули, камышовые коты и дальневосточные лесные коты. Украшением зоопарка стали розовые пеликаны и розовые фламинго. В коллекции зоопарка — 16 очень редких животных, занесенных в Красную книгу. Кроме рассматривания животных в зоопарке есть и масса развлечений – аттракционы, веревочный парк для детей и взрослых, кафе.

Зеркальный лабиринт

В ТРЦ «Арена» можно попасть в совершенно нереальный мир — более 400 зеркал и бесконечные коридоры запутают посетителей всех возрастов, а главное, сплотят семью для достижения цели — выхода из лабиринта. Дети научаться ориентироваться в пространстве при сложных условиях, а вместе с родителями переживать веселое приключение будет еще интереснее. ТРЦ находится на Павловском тракте, 188, время работы лабиринта – с 10.00 до 21.00.

Веревочный «Джунгли парк»

В ТРЦ «Арена» детям понравится и веревочный парк. Скалодром, всевозможные батуты и лестницы, виртуальные развлечения – все это на закрытой площадке ТРЦ. Она работает ежедневно – с 10.00 до 21.00. ТРЦ находится на Павловском тракте, 188.

Ледовый каток

Настоящий лед, куда пускают не только подростков и взрослых, но и малышей, есть на третьем этаже большого ТРЦ Galaxy (пр. Строителей, 117). Здесь работает прокат, где есть коньки на все размеры, а также, если ваш ребенок хочет научиться кататься – есть и инструктор. В то время, пока инструктор будет учить ребенка стоять на льду, родители смогут посидеть в зоне фуд-корта, которая окружает каток. На площадку допускаются дети с четырех лет.

Миниполис «Город профессий»

Побыть в роли повара, пожарного, полицейского – какой ребенок не захочет в этом поучаствовать. В ТРЦ Galaxy такое профориентационное развлечение работает для детей от 3 до 12 лет с 10.00 до 22.00. проект уникальный — попадая на территорию города, каждый ребенок получает трудовую книжку. Сеанс проходит в режиме полного взаимодействия детей с представленными экспонатами. Ребенок может познакомится более чем с 15 профессиями и побывает в 7 профессиональных зонах (больница, ферма, магазин, стройка, туризм, банк, МЧС). Можно даже подоить корову! Родители так же могут участвовать в интерактиве. Продолжительность программы 1,5 часа.

Барнаул – столица мира

Даже если вас не интересуют развлечения, зоопарки и шопинг, в Барнауле есть много красивых мест, где можно гулять и фотографироваться. Крупнейшими площадями Барнаула, хорошо известными всем местным жителям, являются площадь Советов, Октября, Сахарова, Победы. На них вы найдете различные памятники, посвященные известным личностям или значимым событиям, а также увидите старинные здания, являющиеся архитектурным наследием.

Обязательно пройдитесь по проспекту Ленина – от площади Октября до Речного вокзала. Если уж дошли до Речного, то совсем рядом – брендовая достопримечательность города – Нагорный парк с знаменитой лестницей.

Немного усилий, чтобы добраться до самого верха – и перед вами великолепная смотровая площадка с видами на центральный, «классический» Барнаул. В советский период с 1956 до 1992 года в Нагорном парке действовала выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). Сейчас на территории расположен парк и восстановлен храм Иоанна Предтечи. По периметру Нагорного парка находятся террасы с прогулочными дорожками и вечерней подсветкой.

Спустившись со смотровой площадки Нагорного парка вправо, можно увидеть огромные буквы «БАРНАУЛ» и берег Оби, а еще набережную. Да, в отличие от Бийска, она тут есть. Прогулочная зона, протяженностью 514 метров, приспособлена для спокойного отдыха, прогулок и проведения городских мероприятий. Здесь установлен теневой навес, скамейки, амфитеатр, общепит.

По городу – на электросамокате

В Барнауле теперь «как в столицах» — сразу в нескольких точках города (в основном, это центр) можно взять напрокат электросамокат. Скачиваем приложение, добавляем банковскую карту, выбираем понравившийся. У самокатов есть ограничения по весу – не больше 100 кг. Вдвоём вставать на самокат запрещено, даже если вместе вы весите меньше 100 кг. Осторожно! Самокат может разгоняться до 25 км/час. Пункты проката есть у Нагорного парка, на Красноармейском проспекте, у ТРЦ Galaxy, на «барнаульском Арбате» и в других местах. За минуту – 8 рублей, и еще 35 рублей – за начало поездки. Из минусов: каршеринг часто получается дороже, чем обычный прокат самокатов. Из плюсов: не надо возвращаться к месту старта. Дети точно будут в восторге.

Можно и на шопинг

Родители детей-подростков тоже возят детей в Барнаул – уже не в зоопарк, конечно. Как правило, более развитая торговая сеть столицы края позволяет недорого и разнообразно одеть молодежь – в Барнауле можно купить одежду знаменитых брендов масс-маркета, которых в Бийске, увы, точно никогда не будет – Zara, Pull &Bear, Stradivarius, Bershka, H&M и др. Цены на товары не дороже, чем в среднем в отделах такого плана и в Бийске, а вот модели, фасон, выбор – на высоте.

Так, прямо с жд/вокзала можно за 15 минут пешком дойти до одного из самых крупных ТРЦ Барнаула — Galaxy, где представлены как раз все вожделенные подростками бренды, для девушек есть косметика NYX (и не только) и здесь же можно купить настоящие Conversе и другие обувные радости. Для любителей одеться за небольшие деньги здесь же популярный магазин недорогой одежды New Yorker.

Нечего надеть: почему бийская молодежь ездит одеваться в другие города

13:20, 23.08.2019 2405

Бийский рабочий