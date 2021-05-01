Бийск: Маршрут на выходные: едем на праздник «Цветение маральника»
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Праздник «Цветение маральника» состоится в первый день больших федеральных выходных – 1 мая.
Традиционно он открывает летний туристический сезон в регионе – на Алтай устремляются тысячи туристов. Предгорья Алтая – одна из наиболее доступных и комфортных территорий для отдыха – будь то тур одного дня или многодневная поездка. Именно здесь расположен туркомплекс «Бирюзовая Катунь» — место проведения праздника «Цветение маральника».
Цветущий маральник – один из брендов края, привлекающий на Алтай тысячи туристов на майские выходные. «Бирюзовая Катунь» готовит для гостей этого события развлечения на любой возраст. Здесь устраивают красочный парад и экскурсии к местам цветения маральника. На открытой сцене выступают популярные группы и театры моды, ремесленники проводят мастер-классы в ярмарочных рядах. Работают анимационные площадки, гостей праздника поднимают на воздушном шаре и приглашают на спортивные состязания.
Впервые на озере «Бирюзовой Катуни» состоится шоу флайбордистов – это экстремальное шоу в формате гидроцирка. Команда профессионалов из Москвы, которая уже провела более 700 шоу в 29 странах мира, покажет синхронные трюки на воде. Подобные шоу на территории Сибири раньше не проводились.
Детали праздника «Цветение маральника» на Алтае
- По традиции гостей ждет яркая развлекательная программа: ремесленники представят свою сувенирную продукцию, музеи готовят выставочные экспозиции, будут организованы различные фотозоны, спортивные площадки. Также для гостей выступят лучшие творческие коллективы Алтайского края.
- На фестивале организуют ярмарку региональной кухни, где команды поваров из ресторанов и кафе края предложат гостям блюда из настоящих алтайских продуктов.
- В зоне гостеприимства презентуют свою уникальность 8 районов края. Например, Солонешенский район обустроит русскую горницу, где проведут мастер-классы игры на гармошках и балалайках, конкурс частушек. Тальменский район презентует агроусадьбу. У стенда Заринского района будут встречать Хозяйка тайги и Данила мастер.
- Дети впервые смогут посетить интерактивный музей-театр «Дом сказок», также будут работать батуты, карусели, тир, организован прокат гироскутеров, сегвеев.
- Туроператоры предложат экскурсии на Тавдинские пещеры, Пасеку, к памятнику Рериху.
Программа праздника «Цветение маральника» в Алтайском крае
12.00 — Начало праздника «Цветение маральника»
12.00 – 18.00 — Работа ярмарки региональной кухни
12.00 – 17.00 — Работа зоны гостеприимства районов Алтайского края
12.00 – 17.00 — Работа интерактивного музея-театра «Дом сказок»
12.00 – 16.00 — Работа спортивных площадок
12.00 – 17.00 — Работа анимационных зон и фотозон, ремесленных рядов. Мастер-классы и дегустации
13.00 – 13.15 — Экстремально-театральное шоу на озере – флайборд-шоу (искусственное озеро)
13.00 – 17.00 — Церемония открытия летнего туристического сезона в Алтайском крае
17.00 – 17.15 — Вечернее шоу на озере в формате «Гидроцирк» (флайборд-шоу, искусственное озеро)
Все мероприятия праздника будут проходить с соблюдением норм и требований Роспотребнадзора. Вход свободный.
Как добраться
Комплекс располагается на левом берегу Катуни. Мост, соединяющий Чуйский тракт (трассу М-52) и территорию туристической зоны, находится на 477 км Чуйского тракта в 7 км от села Манжерок. Добраться можно на легковом автомобиле. Кроме того, доставку на праздник организуют и туристические компании Алтайского края.
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