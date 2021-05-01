Бийск: Маршрут на выходные: едем на праздник «Цветение маральника»

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Праздник «Цветение маральника» состоится в первый день больших федеральных выходных – 1 мая.

Традиционно он открывает летний туристический сезон в регионе – на Алтай устремляются тысячи туристов. Предгорья Алтая – одна из наиболее доступных и комфортных территорий для отдыха – будь то тур одного дня или многодневная поездка. Именно здесь расположен туркомплекс «Бирюзовая Катунь» — место проведения праздника «Цветение маральника».

Цветущий маральник – один из брендов края, привлекающий на Алтай тысячи туристов на майские выходные. «Бирюзовая Катунь» готовит для гостей этого события развлечения на любой возраст. Здесь устраивают красочный парад и экскурсии к местам цветения маральника. На открытой сцене выступают популярные группы и театры моды, ремесленники проводят мастер-классы в ярмарочных рядах. Работают анимационные площадки, гостей праздника поднимают на воздушном шаре и приглашают на спортивные состязания.

Впервые на озере «Бирюзовой Катуни» состоится шоу флайбордистов – это экстремальное шоу в формате гидроцирка. Команда профессионалов из Москвы, которая уже провела более 700 шоу в 29 странах мира, покажет синхронные трюки на воде. Подобные шоу на территории Сибири раньше не проводились.

Детали праздника «Цветение маральника» на Алтае

По традиции гостей ждет яркая развлекательная программа: ремесленники представят свою сувенирную продукцию, музеи готовят выставочные экспозиции, будут организованы различные фотозоны, спортивные площадки. Также для гостей выступят лучшие творческие коллективы Алтайского края.

На фестивале организуют ярмарку региональной кухни, где команды поваров из ресторанов и кафе края предложат гостям блюда из настоящих алтайских продуктов.

В зоне гостеприимства презентуют свою уникальность 8 районов края. Например, Солонешенский район обустроит русскую горницу, где проведут мастер-классы игры на гармошках и балалайках, конкурс частушек. Тальменский район презентует агроусадьбу. У стенда Заринского района будут встречать Хозяйка тайги и Данила мастер.

Дети впервые смогут посетить интерактивный музей-театр «Дом сказок», также будут работать батуты, карусели, тир, организован прокат гироскутеров, сегвеев.

Туроператоры предложат экскурсии на Тавдинские пещеры, Пасеку, к памятнику Рериху.

Программа праздника «Цветение маральника» в Алтайском крае

12.00 — Начало праздника «Цветение маральника»

12.00 – 18.00 — Работа ярмарки региональной кухни

12.00 – 17.00 — Работа зоны гостеприимства районов Алтайского края

12.00 – 17.00 — Работа интерактивного музея-театра «Дом сказок»

12.00 – 16.00 — Работа спортивных площадок

12.00 – 17.00 — Работа анимационных зон и фотозон, ремесленных рядов. Мастер-классы и дегустации

13.00 – 13.15 — Экстремально-театральное шоу на озере – флайборд-шоу (искусственное озеро)

13.00 – 17.00 — Церемония открытия летнего туристического сезона в Алтайском крае

17.00 – 17.15 — Вечернее шоу на озере в формате «Гидроцирк» (флайборд-шоу, искусственное озеро)

Все мероприятия праздника будут проходить с соблюдением норм и требований Роспотребнадзора. Вход свободный.

Как добраться

Комплекс располагается на левом берегу Катуни. Мост, соединяющий Чуйский тракт (трассу М-52) и территорию туристической зоны, находится на 477 км Чуйского тракта в 7 км от села Манжерок. Добраться можно на легковом автомобиле. Кроме того, доставку на праздник организуют и туристические компании Алтайского края.

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Бийский рабочий