Бийск: Мартын Лисогон: народный календарь и приметы на 27 апреля

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Народный праздник Мартын Лисогон отмечается 27 апреля (по старому стилю – 14 апреля).

В православном церковном календаре это день почтения памяти святителя Мартина I, папы Римского. Другие названия праздника: День Мартына, Вороний праздник, Птичьи обереги. Лисогоном день прозвали из-за лисиц, которые 27 апреля бросают старые норы и начинают рыть новые. В это время животное слепнет и глохнет, поэтому его можно легко поймать даже голыми руками.

27 апреля было принято выказывать уважение ворону. Второе название дня: «Вороний праздник». Ворона называли зловещей птицей, приписывали ему магическую силу. «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью», — шептали старики. Были и другие приметы, но все недобрые: «Если кто-то в лесу запоет и увидит ворона — тот натолкнется на волка»; «Если ворон летит через двор — не быть добру».

Помимо зловещей, ворона называли также мудрой и вещей птицей. Чтобы задобрить ворона, нужно было сварить кашу, вынести в сковороде в поле и перевернуть вверх дном. Птицу привлечет блеск, и она обязательно заинтересуется. После этого сковороду необходимо убрать. Считалось, что прикормленный таким образом ворон будет оберегать хозяйство.

Народные приметы на 27 апреля:

На Мартына курячья слепота на лисиц нападает.

Лиса и во сне у мужика кур считает.

Если день выдался дождливым, то землю можно будет легко вспахать.

В небе облака и тучи перемешаны, значит, скоро будет дождь с ветром.

День солнечный и теплый – к хорошему урожаю.

Если воронье под тучи сбивается — быть морозу, а коль сидит стая на земле — к оттепели.

Если ворон летит через двор — не быть добру.

Чем больше на Мартына Лисогона работать, тем больше придет добра в дом.

В Мартынов день принято проводить смотрины и сватовство. Считается, что если они произошли в этот день, то путь молодых будет легким, как птичье крыло.

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12:12, 26.04.2021 260

Бийский рабочий