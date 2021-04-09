Бийск: Маршрут международного ралли «Шелковый путь» пройдет через Алтайский край

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Впервые маршрут ралли будет проложен через Алтай.

Крупнейшее в мире соревнование по ралли-рейдам «Шёлковый путь» в этом году пройдет на территории России и Монголии. Российский этап состоится в Омской и Новосибирской областях, а также Алтайском крае и Республике Алтай, сообщает «ЧС-инфо».

Второй этап ралли стартует 3 июля через город Новосибирск в сторону Алтайского края.

По словам исполнительного директора проекта Сергея Тукманова, участие в ралли примут порядка 600 автомобилей в пяти зачетных категориях: мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики. Организаторы ожидают порядка двух тысяч участников мероприятия и зрителей.

Ежегодно участники из более чем 40 стран выставляют на ралли лучшую гоночную технику – мотоциклы, квадроциклы, внедорожники и грузовики. В течение двух недель маршрут ралли пересекает территории нескольких стран, а за событием следят миллионы телезрителей по всему миру.

Бийский рабочий