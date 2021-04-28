Бийск: Манипулируй этим: о чем сериал «Медиатор», который идет на стрим-сервисе START

0

В новой киноленте главные роли исполнили Андрей Бурковский и Дарья Мороз.

Новый сериал «Медиатор» режиссера Артема Аксененко рассказывает о судьбе профессионального переговорщика с террористами, который за большие деньги помогает найти общий язык и договориться представителям крупного бизнеса.

Сериал о высоких подвигах и мелких аферах хитроумного переговорщика, тонкого психолога, коварного манипулятора, беспринципного соблазнителя и артистичного плута; тут самое время уточнить, что все это – один человек. Которого очень уверенно играет Андрей Бурковский, окруженный женским вниманием Дарьи Мороз, Юлии Пересильд, Виктории Толстогановой и Ирины Старшенбаум.

Для Павлова (герой Бурковского) не существует запрещенных приемов: он готов соблазнять, обманывать, нарушать правила и переходить все границы ради достижения цели. Он входит в доверие к террористу и спасает заложников, обматывает непокорную дочь коллеги скотчем и сочиняет легенду про преследующего ее убийцу, притворяется мужем клиентки на похоронах ее отца и манипулирует убитым горем братом. По мнению Павлова, любые методы допустимы, если люди позволяют это с собой делать.

Трейлер и постер намекают на легкий BDSM в духе «50 оттенков серого» или грандиозного (на самом деле нет) польского фильма «365 дней».

На практике же «Медиатор» оказывается ближе к «Триггеру», «Обмани меня» и «Менталисту» – несколько старомодным сериалам об уязвимых героях, которые ловко притворяются прожженными антигероями. Да и вообще ловко справляются со всем, за что берутся. Это тот случай, когда сериал не ожившая литература, а визуализация простых, но честных фантазий зрителя. И наглядный справочник манипуляций, на которые мы способны.

Над сценарием проекта работали 2 года. Автором выступила Анна Козлова, известная по сериалам «Краткий курс счастливой жизни» и «Ясмин». Актеры, задействованные в проекте, согласились на участие после того, как узнали, кто выступил сценаристом.

В сюжете сериала будет проведена линия, касающаяся «групп смерти» в социальных сетях, а в основу киноистории положена реальная игра «Синий кит». Кроме того, предвидятся любовные ходы, но, как выразилась актриса Юлия Пересильд, «без ромашек под подушкой».

Актриса Дарья Мороз назвала сериал «Медиатор» дорогим для себя. «Тот тип роли, после которой болеешь морально», – призналась исполнительница роли главной героини. Дарья приоткрыла интригу и рассказала, что для нее это история о поединке манипуляторов.

В сериале также снимались: Дарья Мельникова, Марьяна Спивак, Евгения Симонова, Анастасия Микульчина, Елена Панова, Кирилл Зайцев, Даниил Воробьев, Анна Каменкова и другие.

Сериал выходит с 16 апреля раз в неделю на стриминговом сервисе START. Первые десять серий проекта выйдут весной, а оставшиеся шесть — осенью.

Вампиры в пионерлагере: премьера сериала «Пищеблок» состоится в мае

19:56, 18.04.2021 670

Бийский рабочий