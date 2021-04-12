Бийск: Мамонтёнок на «Ниве»: на Обском море рыбак провалился под лёд вместе с машиной

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Рыбак в последний момент успел выскочить и взобраться на крышу своей «Нивы».

Фото мужчины, который стоит посреди водоема на крыше утонувшего автомобиля появилось в субботу в паблике «Рыбалка в Новосибирске». Происшествие случилось на переправе в Ордынском районе.

Сибиряк решил проехать на «Ниве» по водохранилищу до места предполагаемой рыбалки. Идея оказалась не очень: подтаявший лёд на водоёме не выдержал веса — автомобиль провалился. Благо водитель успел выскочить и забраться на крышу. Оттуда он вызвал на подмогу 112. На место прибыли сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС и бердский поисково-спасательный отряд. Мужчину посадили в лодку, доставили на берег, он в порядке.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение от мужчины поступило на номер экстренных служб 112 в 9 утра: он передвигался на автомобиле по тонкому льду через Новосибирское водохранилище.

В пабликах незадачливого рыбака тут же окрестили «мамонтёнком»:

— Пусть мама услышит, пусть мама придет!

— Я плыву на «Ниве», как на бригантине.

— Вы не понимаете. Это такая суровая сибирская мойка машин.

В ГУ МЧС напомнили рыбакам, что с повышением температуры воздуха лед очень быстро становится рыхлым, а выезд и выход на него становятся очень опасными.

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13:40, 29.03.2021 690

Бийский рабочий