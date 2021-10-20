Бийск: Мало убирают и много мусорят: в Бийске урны остановочных павильонов переполнены

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Переполненные урны чаще всего бывают на остановках, где большой поток людей

Недавно в Бийске приняли решение обновить некоторые остановочные павильоны. Они должны быть более удобными и безопасными, соответствующими современным стандартам. Потому что иногда ожидание общественного транспорта может затянуться: и тогда в дождь, снег или ветер, укроет павильон.

Проблема мусора возникает чаще всего на одних и тех же остановках Фото: Анна Сабанова

Бийчане между тем отмечают, что не всегда находиться под крышей нового или старого павильона приятно. Виной тому – переполненные до краев урны. Здесь и бутылки, и бычки, и обертки от продуктов питания. А рядом – не долетевшие до корзины чеки-билетики и легкие бумажки. Явно переполненная корзина может все равно использоваться: в нее или рядом продолжат бросать мусор. Культурнее так, наверное. Не с собой же в кармане носить?

– Я ничего в мусорки на остановках не кидаю, но находиться тут неприятно, – говорит бийчанка, ожидающая автобус. Желающих прятаться на остановке, закиданной мусором, даже от дождика, не нашлось.

Иногда вся остановка превращается в мусорный полигон Фото: Анна Сабанова

В Бийске не раз проводили рейды, в ходе которых владельцам остановочных павильонов напоминали об их ответственности. Так, владельцы нестационарных торговых объектов обязаны соблюдать чистоту территории вокруг, в том числе , следить за тем, чтобы урна не была переполнена.

Некоторые "чистюли" кладут мусор непосредственно возле урны. Если больше некуда. Фото: Анна Сабанова

Зимой к «мусорной обязанности» прибавляется еще необходимость чистить снег, убирать наледь, посыпать при гололёде песком прилегающую территорию. Определить, в чьей ответственности находится остановочный павильон, и соответственно, урны, достаточно просто. Если на остановке стоит киоск, ответственность целиком и полностью на его владелец или арендатор.

Ожидать транспорт бийчане предпочитают вне остановочного павильона Фото: Анна Сабанова

Если остановка без дополнительных торговых объектов, сама по себе, ее убирают дорожные службы.

Бийчане часто жалуются на остановки «Стахановская», ТЦ «АБ», «Дом книги» и другие. Фотографируя переполненные урны, выкладывая их в соцсети, добиваются привлечения внимания к этой теме администрации города.

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09:10, 23.04.2021 1493

Бийский рабочий