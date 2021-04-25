Бийск: Майские пикники могут быть опасными, предупредили россиян

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Пикник на покрывале весной может закончиться циститом и другими заболеваниями мочеполовой системы.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости об опасности, которые несут в себе весенние пикники.

По словам эксперта, весеннее солнце обманчивое и создает только иллюзию тепла, а на самом дела земля еще долго остается холодной и влажной. Посидев на земле, можно легко переохладиться.

— Дело в том, что весеннее солнце прогревает воздух, и нам кажется, что наступило тепло. Земля остается ещё долго холодной и влажной. Поэтому, посидев на земле, можно легко переохладиться, — заявляет специалист. — Само по себе переохлаждение не вызывает заболевание, однако оно является стрессом для организма. Любой стресс снижает иммунитет. Неактивная патогенная флора при снижении иммунитета получает комфортные условия для развития.

Тяжельников не советует россиянам возлагать в этом случае надежды на покрывала. Они не защищает от холода. Но если очень хочется посидеть, то лучше использовать специальные туристические коврики, которые сделаны из материалов, не пропускающих холод.

Также на пикниках стоит тепло одеваться и иметь с собой приспособления, которые смогут защитить от дождя.

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18:39, 23.04.2021 314

Бийский рабочий