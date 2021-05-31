ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Бийск: Май в Алтайском крае завершится жарой до +31 градуса

Горняк22
10 часов Ago

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В Бийске дневная температура составит +25 градусов.

Днем в понедельник, 31 мая температура воздуха в Алтайском крае прогреется до +26,+31 градуса. Осадков не ожидается, сообщает региональный ЦГМС. Ветер будет южным, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью в регионе +5,+15 градусов, преимущественно без осадков.

В Бийске дневная температура составит +25 градусов. День будет солнечным, без осадков. Ночью температура опустится до +10, +15 градусов.

Наступившая неделя в Бийске будет жаркой. До пятницы, 4 июня в городе будет стоять жара до +32 градусов. К выходным синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Бийский рабочий

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