Бийск: Майская жара: 24 мая в Алтайском крае воздух прогреется до +31 градуса

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В Бийске дневная температура составит +23 градуса.

В понедельник, 24 мая температура воздуха в Алтайском крае составит +26,+31 градус. В отдельных районах края ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщает региональный ЦГМС. Ветер северо-западный ,6-11 м/с, местами порывы до до 15-20 м/с.

В Бийске днем воздух прогреется до +23 градусов, возможен небольшой дождь. Ночная температура составит +12,+15 градусов, осадков не ожидается.

Начавшаяся неделя, по прогнозам синоптиков, в Бийске будет жаркой. Пик тепла придется на четверг, 27 мая, в этот день ожидается до +31 градуса жары. Осадков почти не ожидается. Так что, можно считать, что с последней неделей мая в город придет настоящее лето.

Бийский рабочий