Бийск: Магазин на магазине: что строят на Зеленом Клине возле «Грин центра»

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Бийчане заинтересовались новым строящимся объектом на Зеленом Клине.

В редакцию «БР» стали поступать звонки с вопросом о том, какой объект строят в районе Зеленого клина, напротив «Грин центра».

Место, которое трудно назвать «пустующим»: оно использовалось под стоянку автомобилей, уже огородили забором. За ним идет активная деятельность: возвышается сваебойная машина, снуют туда-сюда машины. При этом, площадь, выделенная под строящийся объект, достаточно небольшая.

На табличке паспорта объекта значится, что в дальнейшем здесь появится магазин: «Магазин по ул.Советская, 219».

Как уточнили «Бийскому рабочему» подрядчики, это — пристройка к «Грин центру». Как будет выглядеть объект, можно посмотреть на фото, расположенном на его информационной табличке.

Строительство началось в марте, срок окончания намечен на конец лета — август этого года.

Бийский рабочий