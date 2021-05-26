Бийск: Лукерья Комарница: народный календарь и приметы на 26 мая

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Народный праздник Лукерья Комарница отмечается 26 мая (по старому стилю – 13 мая).

В православном церковном календаре это день почтения памяти двух святых дев по имени Гликерия: мученицы Гликерии и праведной Гликерии Новгородской. Другие названия праздника: «Гликерия», «Лукерия», «Гречишница», «Гречкосейка», «Лукошница». Комарницей день прозвали из-за множества примет, которые были связаны с комарами 26 мая.

На Лукерью появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек». Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

Появление первых комаров предвещало потепление, а если комары начинали вдруг звенеть особенно громко и пронзительно, ждали скорого дождя: «Комары запищали — запасайся плащами». Да и землепашцам мог комариный народец о видах на урожай поведать: «Много комаров — быть овсу сильному, а урожаю богатому, а если комаров мало, не жди ни овса, ни травы, все равно не уродятся».

Народные приметы на 26 мая

Мало комаров – май без дождей пройдет.

Много комаров – к хорошей погоде.

Тучи комаров – будет много овса и травы.

После появления комаров следует сеять рожь.

И комары лошадей заедают. Мошка — крошка, а человеческую кровь пьет.

Если в этот день ласточки и стрижи летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни и можно начинать собирать лекарственные травы – они будут обладать целительной силой.

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15:43, 24.05.2021 1317

Бийский рабочий