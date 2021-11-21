Бийск: Лук, рыба и яблоки подешевели в Алтайском крае в ноябре

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В Алтайском крае снизили цены на ряд социально значимых продуктов, сообщает Алтайкрайстат

Ведомство опубликовало данные об изменении потребительских цен в регионе по состоянию на 15 ноября.

Так, с начала месяца снизились розничные цены на социально значимые продукты, в том числе на лук репчатый (на 5,7%, по России — на 1,9%), рыбу мороженую неразделанную (на 3,4%, по России — без изменений), яблоки (на 3,1%, по России — на 1%), рис шлифованный (на 2,9%, по России — рост на 1%) и молоко (на 1,7%, по России — рост на 0,8%).

На ряд социально значимых продуктов зафиксировано увеличение средних цен по сравнению с предыдущей датой регистрации. В их числе картофель (на 5,8%), капуста (на 2,5%) и яйца (на 1,3%). При этом цены на них остаются одними из минимальных по Сибири.

Из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири, на 22 — ниже среднероссийского уровня.

Инфляция в Алтайском крае стала выше, чем в Сибири и в России

16:48, 19.11.2021 635

Бийский рабочий