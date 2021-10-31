Бийск: Лукoв дeнь: народные приметы на 31 октября

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По народному календарю З1 октября отмечают Луков день.

31 октября День чествования Луки — одного из 70-ти апостолов, сподвижника Павла. В народе этот праздник получил прозвание «Луков день».

Из-за созвучия с именем святого в Луков день большое внимание уделяли луку и его целебным свойствам. Недаром и по сей день мы слышим поговорки о способности лука защищать человека от болезней: «Лук от семи недуг», «Лук да баня все исправят». Несмотря на то, что торговля этим растением редко приносила хорошую прибыль, в деревнях даже устраивали луковые базары. Каждый человек в этот праздник обязательно съедал немного лука, чтобы укрепить свое здоровье и защитить себя от зимних болезней.

По погоде на Луков день гадали о том, насколько быстро наступит зима. Считалось, что если в праздник не выпадет снег, а листья на дубах и вишнях не опадут полностью, то зимы ждать долго.

Считается, что в этот день не стоит дeлaть пpeдлoжeниe и знaкoмитьcя c poдитeлями вашей пары. Также не рекомендуется занимать деньги.

Бийский рабочий