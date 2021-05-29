ГОРНЯК22 29.05.2021
Алтайский край

Бийск: Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно

Горняк22
14 часов Ago

0 1 из 23 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно1 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно2 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно3 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно4 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно5 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно6 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно7 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно8 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно9 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно10 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно11 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно12 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно13 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно14 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно15 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно16 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно17 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно18 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно19 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно20 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно21 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно22 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно23 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно24 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно25 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно26 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно27 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно28 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно29 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно30 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно31 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно32 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно33 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно34 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно35 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно36 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно37 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно38 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно39 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно40 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно41 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно42 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно43 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно44 Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно45

Химики отметили свой профессиональный праздник ярким концертом и народным гулянием

Давно уже бийчане не праздновали с таким размахом – на площадке у ДК БОЗ было чем заняться и взрослым, и детям. Концертная программа, аттракционы, аниматоры, кафе – кажется, здесь вчера был весь город.

Праздничная программа началась с 18.00 – организаторы обещали море музыки и отличное настроение. Перед зрителями выступили коллективы ДК БОЗ, а также городские коллективы и артисты, специальными гостями праздника была кавер-группа из Барнаула «Лос Бакерос». Развлекательная программа продолжалась до позднего вечера.

О том, как праздновали День химика бийчане – в репортаже нашего фотокорреспондента Сергея Кулыгина.

Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно46

В Бийске проходят торжества ко Дню химика

18:50, 28.05.2021 1161

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: