Бийск: Лучший день: вечером в пятницу на площадке у ДК БОЗ было невероятно многолюдно

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Химики отметили свой профессиональный праздник ярким концертом и народным гулянием

Давно уже бийчане не праздновали с таким размахом – на площадке у ДК БОЗ было чем заняться и взрослым, и детям. Концертная программа, аттракционы, аниматоры, кафе – кажется, здесь вчера был весь город.

Праздничная программа началась с 18.00 – организаторы обещали море музыки и отличное настроение. Перед зрителями выступили коллективы ДК БОЗ, а также городские коллективы и артисты, специальными гостями праздника была кавер-группа из Барнаула «Лос Бакерос». Развлекательная программа продолжалась до позднего вечера.

О том, как праздновали День химика бийчане – в репортаже нашего фотокорреспондента Сергея Кулыгина.

В Бийске проходят торжества ко Дню химика

18:50, 28.05.2021 1161

Бийский рабочий