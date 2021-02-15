Бийск: Лучшим фильмом о любви россияне считают картину «Любовь и голуби» • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Лучшим фильмом о любви россияне считают картину «Любовь и голуби»

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

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Советская романтическая комедия «Любовь и голуби» является самым лучшим фильмом о любви по мнению 13% россиян.

Такие данные приводит Исследовательский центр портала SuperJob.ru.

Советской классике немного уступает «Титаник» с Леонардо Ди Каприо (10%). На третьем месте среди лучших фильмов о любви оказались «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба» (по 3%), свидетельствуют данные опроса.

«Унесенные ветром» и «Москва слезам не верит» лучшим фильмом о любви считают по 2% участников опроса. По 1% респондентов предпочитают «Служебный роман», «Ирония судьбы или с легким паром», «Девчата», «Ромео и Джульетта».

По данным опроса, 45% россиян назвали другие варианты романтических киноисторий, среди которых «До встречи с тобой», «Дом у озера», «Сумерки», «Вам и не снилось…», «Весна на Заречной улице», «Виноваты звезды», «Вокзал для двоих», «Летят журавли», «Лучшее во мне», «Между небом и землей», «После», «Сладкий ноябрь», «Хатико», «Отпуск по обмену», «P.S. Я люблю тебя», но за каждый из них проголосовали менее 1% респондентов.

По данным SuperJob.ru, 8% россиян затруднились отдать предпочтение какому-либо фильму о любви, 3% опрошенных такие фильмы вообще не смотрят.

Опрос был проведен 26-29 января 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 382 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Лучшим фильмом о любви россияне считают картину «Любовь и голуби»1

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19:05, 06.03.2020 1512

 

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