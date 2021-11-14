Бийск: Лучше не становится: Алтайский край снова побил суточный рекорд по заболевшим

18

За сутки зарегистрирован 521 случай заболевания COVID-19, выздоровело 498 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19 – 25

Новые случаи

Барнаул – 134

Бийск – 39

Рубцовск – 34

Заринск – 18

Завьяловский район – 14

Новоалтайск, Славгород – по 13 заболевших

Яровое – 12

Калманский, Немецкий национальный районы — по 10

Благовещенский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 9

Алейск, Алейский, Егорьевский, Кулундинский, Поспелихинский, Смоленский, Третьяковский районы — по 8

Мамонтовский район – 7

Быстроистокский, Тогульский, Шипуновский районы – по 6

Залесовский, Заринский, Ключевской, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Табунский районы — по 5

Камень-на-Оби, Баевский, Крутихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Угловский район — по 4

ЗАТО Сибирский, Алтайский, Курьинский, Новичихинский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы — по 3

Белокуриха, Косихинский, Солонешенский районы — по 2

Бурлинский, Кытмановский, Троицкий районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 13 ноября

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 95 080 человека, в том числе 7559 ребенка.

Выздоровели 66 416 человек.

Умерли 6 662 человек, все взрослые.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 876 человек.

348 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

537 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 851, из них подключено к аппаратам ИВЛ –306.

В Алтайском крае антимасочников стали чаще наказывать штрафами

16:42, 11.11.2021 676

Бийский рабочий