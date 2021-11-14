ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Бийск: Лучше не становится: Алтайский край снова побил суточный рекорд по заболевшим

Горняк22
4 часа Ago

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За сутки зарегистрирован 521 случай заболевания COVID-19, выздоровело 498 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19 – 25

Новые случаи

  • Барнаул – 134
  • Бийск – 39
  • Рубцовск – 34
  • Заринск – 18
  • Завьяловский район – 14
  • Новоалтайск, Славгород – по 13 заболевших
  • Яровое – 12
  • Калманский, Немецкий национальный районы — по 10
  • Благовещенский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 9
  • Алейск, Алейский, Егорьевский, Кулундинский, Поспелихинский, Смоленский, Третьяковский районы — по 8
  • Мамонтовский район – 7
  • Быстроистокский, Тогульский, Шипуновский районы – по 6
  • Залесовский, Заринский, Ключевской, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Табунский районы — по 5
  • Камень-на-Оби, Баевский, Крутихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Угловский район — по 4
  • ЗАТО Сибирский, Алтайский, Курьинский, Новичихинский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы — по 3
  • Белокуриха, Косихинский, Солонешенский районы — по 2
  • Бурлинский, Кытмановский, Троицкий районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 13 ноября

  • Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 95 080 человека, в том числе 7559 ребенка.
  • Выздоровели 66 416 человек.
  • Умерли 6 662 человек, все взрослые.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 876 человек.

348 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

537 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Количество тяжелобольных – 851, из них подключено к аппаратам ИВЛ –306. Лучше не становится: Алтайский край снова побил суточный рекорд по заболевшим1

В Алтайском крае антимасочников стали чаще наказывать штрафами

16:42, 11.11.2021 676

 

Бийский рабочий

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