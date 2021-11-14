Бийск: Лучше не становится: Алтайский край снова побил суточный рекорд по заболевшим
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За сутки зарегистрирован 521 случай заболевания COVID-19, выздоровело 498 пациентов, умерло 29 человек, от COVID-19 – 25
Новые случаи
- Барнаул – 134
- Бийск – 39
- Рубцовск – 34
- Заринск – 18
- Завьяловский район – 14
- Новоалтайск, Славгород – по 13 заболевших
- Яровое – 12
- Калманский, Немецкий национальный районы — по 10
- Благовещенский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 9
- Алейск, Алейский, Егорьевский, Кулундинский, Поспелихинский, Смоленский, Третьяковский районы — по 8
- Мамонтовский район – 7
- Быстроистокский, Тогульский, Шипуновский районы – по 6
- Залесовский, Заринский, Ключевской, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Табунский районы — по 5
- Камень-на-Оби, Баевский, Крутихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Угловский район — по 4
- ЗАТО Сибирский, Алтайский, Курьинский, Новичихинский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы — по 3
- Белокуриха, Косихинский, Солонешенский районы — по 2
- Бурлинский, Кытмановский, Троицкий районы — по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 13 ноября
- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 95 080 человека, в том числе 7559 ребенка.
- Выздоровели 66 416 человек.
- Умерли 6 662 человек, все взрослые.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 876 человек.
348 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
537 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Количество тяжелобольных – 851, из них подключено к аппаратам ИВЛ –306.
В Алтайском крае антимасочников стали чаще наказывать штрафами
16:42, 11.11.2021 676