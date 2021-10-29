Бийск: Лонгин Вратник. Что обязательно нужно сделать 29 октября для своего здоровья

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В церковном календаре это дата памяти мученика Лонгина

Другие названия праздника: «Лонгин», «Лонгин Вратник», «День зрения». На Руси Лонгин Сотник почитался как целитель глаз и болезней, связанных с ними.

На Руси считали что ворота – это самое опасное место, поскольку здесь стоит нечистая сила. Наши предки верили, что Лонгин стоит между добрым и злым миром, охраняет людей. Именно по этой причине часто размещали над воротами образ заступника, венчальную или сретенскую свечу.

Благодаря церковному преданию, святой Лонгин считался исцелителем глазных болезней. 29 октября ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением.

Традиционно в этот день люди умывались холодной водой (из колодца или ключа). Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет зрению. Некоторые, особо верующие, для улучшения остроты зрения принуждали детей смотреть на воду несколько часов подряд.

В этот день наши предки старались уловить каждый лучик осеннего солнышка. Солнечный свет на Лонгина, по поверьям, обладал исключительно целительными свойствами. Поговаривали, что «солнечный свет хоть и недолог, но целебен, добр и дорог».

На Руси верили в то, что солнце в этот день может изгнать из людей и вещей всяческие хвори да болезни. Поэтому на осенний морозец под солнечные лучи выносилась вся зимняя одежда, свежесотканные холсты льна, которые предполагалось пустить в зиму на пошив и постельное белье.

Народные приметы на 29 октября

Если на Лонгина Сотника дует северный ветер – быть хорошей погоде еще несколько дней.

Если в этот день солнце скрывается в облаках, словно его покрыл туман, то будет ненастье.

Если 29 октября начнет лить дождь, то недолго осталось и до зимы.

Если на ночном небе звезды и луна будут тусклыми и мутными, то не за горами дождь и снег.

Перелетные птицы только сейчас собираются в теплые края – зима, скорее всего, будет достаточно теплой и без сильных морозов.

Если листья с деревьев опадают слабо, то морозов не будет.

Если гусь в этот день поджимает одну лапу – ударит мороз.

Куда ворона повернет клюв, оттуда ветер и подует.

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14:07, 26.10.2021 4586

Бийский рабочий