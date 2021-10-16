Бийск: Локальные локдауны возможны: коротко о ситуации с COVID на 16 октября
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Специалисты предупреждают о критической ситуации в России, уровень вакцинации слишком низкий
- В стране выявили 32 196 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных составляет более 7,9 млн. Всего выздоровели более 6,9 млн человек, умерли свыше 221 тыс. За сутки зафиксировано 999 смертей, это рекордный показатель.
- Ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, уровень вакцинации среди населения слишком низкий, заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
- Высокий уровень смертности от коронавируса вызван мутациями COVID-19, а также низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением россиян к пандемии, считает главврач московской больницы № 15 Валерий Вечорко. По его словам, в последнее время болеть COVID-19 начали молодые граждане «и довольно тяжело, вплоть до летальных случаев».
- Введение общефедерального локдауна в России на данный момент безосновательно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в каждом субъекте разная. «Нельзя по средней температуре по госпиталю принимать какие-то управленческие решения. Нужно [действовать] точечно, в каждом субъекте. Именно поэтому полномочия были переданы региональному органу власти».
- Роспотребнадзор сократил сроки тестов на COVID до 24 часов. Результаты ПЦР-тестов теперь должны быть готовы не за 48 часов, а за 24. Отсчет начинается с момента, когда анализы попадают в лабораторию.
- В Санкт-Петербурге начались клинические испытания новой российской вакцины от коронавируса «Бетувакс», сообщили в пресс-службе разработчика препарата — Институте стволовых клеток человека (ИСКЧ).
- Власти Пермского края прорабатывают вопрос о введении локдауна в муниципалитетах, в которых наблюдается сложная обстановка с распространением коронавируса, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
- Карантин могут ввести в районах с низкими показателями по вакцинации, особенно среди жителей пожилого возраста, и с высоким приростом заразившихся.
- Немецкие ученые сообщили, что SARS-CoV-2 может вызвать серьезные осложнения со зрением.
Власти Бийска показали фото из переполненных ковидных госпиталей города
12:09, 15.10.2021 2062