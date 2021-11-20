ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Бийск: Локдаун для непривитых. Коротко о ситуации с COVID на 20 ноября

Горняк22
5 часов Ago

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Путин предупредил еще о нескольких волнах пандемии

  • За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека.
  • Смертность от коронавируса будет расти еще как минимум одну-две недели за счет регионов, так как там логистика заболевших проблематичнее, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
  • Для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия на равной основе, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства иностранных дел. Он отметил, что, несмотря на все предпринимаемые меры, пандемия еще не побеждена. «Вероятны риски распространения новых волн заболевания и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится. Поэтому Россия предлагает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием на равной и справедливой основе».
  • Уровень коллективного иммунитета по стране составляет 50,2%. Среди всех регионов наибольший показатель отмечен в Туве (73,2%), наименьший — в Дагестане (23,5%)
  • В правительстве обсуждается вопрос, чтобы выдавать QR-коды тем, у кого есть антитела к коронавирусу. Вопрос о количестве антител, которое требуется для защиты от коронавируса, по-прежнему подлежит обсуждению, в частности в научных кругах, отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора.
  • Низкий показатель уровня антител к возбудителю вируса COVID-19 — главный тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание, принимая решение о ревакцинации. Об этом сообщил специалист по вакцинам, директор центра Глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.
  • Рынок в китайском городе Ухань является наиболее вероятным местом происхождения коронавируса COVID-19, а первым заразившимся им человеком стала продавец морепродуктов. К такому выводу пришли авторы американского исследования, которое опубликовано в журнале Science.
  • Словакия введет локдаун для непривитых от COVID-19. Новые ограничительные меры в Словакии вступят в силу с 22 ноября. Они рассчитаны на три недели. Ранее локдаун для непривитых вводился в Австрии. Граждане не смогут посещать рестораны, торговые центры, магазины (кроме тех, где продаются товары первой необходимости), общественные и спортивные мероприятия. Для того чтобы работать, непривитым сотрудникам нужно будет проходить тестирование два раза в неделю.

Локдаун для непривитых. Коротко о ситуации с COVID на 20 ноября 1

Новый пункт вакцинации от COVID в бийском ТЦ пользуется большим спросом

07:15, 19.11.2021 1140

 

Бийский рабочий

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