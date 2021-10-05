Бийск: Листопадная: что можно и нельзя делать по народному календарю 5 октября

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Листопадную в старину считали началом настоящей осени

В этот день особенно чествуют двух святых — мученика Фоку и пророка Иону.

На Руси этот день отмечали запретом есть рыбу — в память о пребывании Ионы в чреве кита. Зато в обилии на столе была редька – крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Как правило, ее подавали с солью, луком и квасом.

Фоку русские люди почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. Соответствующие молитвы ему произносились в этот день.

Листопадной день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев — начинался листодер. Однако, если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.

В эту дату наши предки опасались ветров. Считалось, что они приносят болезни и несчастья. Кроме того, по ветру гадали. По его направлению можно было предсказать погоду на будущую зиму.

Откажитесь от шумных посиделок. Они, скорее всего, закончатся крупной ссорой.

Есть запрет на сжигание листвы в Фокин день. Чтобы не случилось большой трагедии, лучше отложить эту затею на другую дату.

Именины 5 октября отмечают: Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Фока

Народные приметы на 5 октября

Березовый лист к концу дня еще не опал — снега ждать не стоит.

В этот день нужно начинать готовиться к настоящей осени.

Если деревья черемухи или клена потеряли листву, то на Покров будут сильные заморозки.

Зима будет теплой, если на деревьях мало шишек.

Сильный туман утром сулит большие снега зимой;

Если на деревьях много шишек, будет следующий год плодородными.

Синоптики предупреждают об аномально снежной зиме на юге Сибири

11:38, 04.10.2021 1421

Бийский рабочий