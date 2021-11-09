ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Бийск: Липы, груши и маньчжурский орех высадят в Бийске

Горняк22
10 часов Ago

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Коммунальщики уже планируют посадки, которые проведут в Бийске в 2022 году

На улице только установился снежный покров, а в городе уже планируют, какие озеленительные работы проведут с приходом тепла в следующем году.

Так, муниципалитет уже заказал для посадки более полутора сотен саженцев деревьев.

Среди них — 20 сосен, 20 листвениц, 15 дубов, 20 саженцев маньчжурского ореха, 20 берез, 20 пирамидальных тополей, 20 лип, 10 яблонь и 10 груш.

Всего город планирует закупить деревца на сумму в 860 тыс. руб.

Как пояснили в управлении ЖКХ, посадки будут проходить по всему городу. То есть заказываемые саженцы — не для какого-то конкретного уголка Бийска, парка или сквера. Сами работы планируется провести уже в 2022 году, поскольку сейчас для подобного уже слишком поздно и холодно.

К посадочному материалу предъявлен ряд требований. Так, саженцы должны быть высотой 2-3 метра, с закрытой корневой системой, иметь хорошо развитую корневую систему и симметричную крону. Категорически запрещается поставлять саженцы слабо развитые, с уродливыми кронами — однобокими ли сплюснутыми. Саженцы должны быть предварительно обработаны агрохимикатами против болезней и вредителей.

Липы, груши и маньчжурский орех высадят в Бийске1

А сосны нам не нравятся: бийчане удивились высадке молодых саженцев у дороги

11:36, 28.10.2021 3538

 

Бийский рабочий

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