Бийск: Лидия Громогласова: такой ситуации с уборкой снега в Бийске давно не было

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Члены Общественной палаты обсудили и осудили уборку снега в городе в сезон 2020-2021.

О том, как убирали дороги, дворы и площадки Бийска от снега, как работали дорожные службы, а также о сферах ответственности и проблемах членам палаты рассказали представители управления ЖКХ администрации города.

С их слов, дорожные службы приступили к массовому вывозу снега в городе. 1 апреля 2021 года заканчиваются контракты на обслуживание дорог и будут заключены новые, но замечаний и обращений в управление ЖКХ поступает очень много. У Приобского ДЭУ и «Восточного дорожника» закончились контракты на вывоз снега: осталось на несколько смен буквально. Для того, чтобы справиться со сложной обстановкой, сейчас привлекаются и сторонние организации.

Также в управлении ЖКХ рассказали, что в Бийск поступила новая техника для уборки – всего 42 единицы, она находится на базе «Бийскгортранса».

— Предыдущий контракт на уборку дорог был длинным, и, тем не менее, это мешало правильно рассчитывать стоимость выполнения работ. Короткие контракты позволяют реально подойти к объемам выполнения работ. Не хватает и рабочих рук для уборки дорог. У дорожных предприятий заключены контракты с колониями, однако толка от них мало, потому что надсмотрщики не дают заключенным разойтись на большую территорию.

— А вы что, думали, что зимой снега не будет? – спросила у докладчиков член Общественной палаты Лидия Громогласова. По ее мнению, изначально проблема заключается в том, что в контракт были заложены неправильные объемы.

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— Вы заведомо ставите дорожные организации в такие условия, когда они не могут выполнить свою работу, — считает она. – Плюс на дорожные организации налагают штрафы, которые они обязаны выплачивать.

По мнению членов Общественной палаты, в Бийске не соблюдаются технологии по уборке города, потому что они повышают стоимость контрактов, в частности, не соблюдаются технологии уборки пешеходных дорожек, расчистке коммунального моста и вывозу снега.

— Надо объяснить горожанам, почему возникла такая ситуация с уборкой снега в эту зиму, чтобы не говорили потом, почему я людей на юг опять отправила! – красноречиво высказалась Лидия Афанасьевна. – Такой ситуации с уборкой никогда не было!

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Бийский рабочий