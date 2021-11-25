ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Лидеров антиприпивочников пригласили на экскурсии в реанимации и морги

Горняк22
15 часов Ago

70

Среди адресатов – партийные деятели, актеры кино и музыканты

Идет самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Главврачи адресовали предложение посетить «красные зоны», реанимации и патологоанатомические отделения больниц двенадцати наиболее известным критикам вакцинации и всем антипрививочникам в целом. Письмо подписали главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и другие авторитетные врачи.

— Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам». Пусть придут к нам в наши больницы, в «красные зоны», пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам.  Может быть после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать, — говорится в тексте письма.

Главврачи крупных «ковидных» больниц России обратились с открытым письмом к ряду известных общественных деятелей и политиков, выступавших с критикой вакцин, обязательной вакцинации и ограничительных мер для борьбы с эпидемией.

Среди адресатов — лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.

Лидеров антиприпивочников пригласили на экскурсии в реанимации и морги1

Аресты за отсутствие QR-кодов. Коротко о ситуации с COVID на 24 ноября

07:39, 24.11.2021 1232

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Симакова Елена Ивановна, 06.05.1988 г.р. проживавшая в г.Камень-на-Оби, которая 17 ноября 2021 года ушла вместе со своим двухлетним сыном из...
Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом    следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного...
Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в...

Читать по теме:

ВТОПЕ: