Бийск: Лидеров антиприпивочников пригласили на экскурсии в реанимации и морги

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Среди адресатов – партийные деятели, актеры кино и музыканты

Идет самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Главврачи адресовали предложение посетить «красные зоны», реанимации и патологоанатомические отделения больниц двенадцати наиболее известным критикам вакцинации и всем антипрививочникам в целом. Письмо подписали главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и другие авторитетные врачи.

— Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам». Пусть придут к нам в наши больницы, в «красные зоны», пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам. Может быть после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать, — говорится в тексте письма.

Главврачи крупных «ковидных» больниц России обратились с открытым письмом к ряду известных общественных деятелей и политиков, выступавших с критикой вакцин, обязательной вакцинации и ограничительных мер для борьбы с эпидемией.

Среди адресатов — лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певицы Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оскар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкант Юрий Лоза.

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07:39, 24.11.2021 1232

Бийский рабочий