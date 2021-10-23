Бийск: Лидер алтайского рынка недвижимости выходит на федеральный уровень

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Агентство недвижимости «Династия 24» стало региональным лидером по числу сделок в рейтинге сервиса «ДомКлик» от «Сбера».

Теперь агентство недвижимости, офисы которого работают в четырех городах Алтайского края, ставит перед собой новые цели.

В «Династии 24» открыто заявляют: они намерены стать лидерами рынка на федеральном уровне, заходя в новые регионы. Первые, но значительные шаги к этому уже сделаны: агентство недвижимости, появившееся изначально на Алтае, открывает офис в Санкт-Петербурге.

Секрет успеха — высокий уровень сервиса и комфорта для клиентов, обширная база, опыт, наработанный годами и, конечно, отзывы тех, кому уже помогли в «Династия 24».

— Более 40 процентов наших клиентов – это те, кто пришел к нам по рекомендации своих знакомых, — поясняет Дмитрий Дворядкин, генеральный директор компании «Династия 24».

Его имя хорошо знакомо на рынке недвижимости. За плечами – руководство подразделениями «Сбербанка» и «Россельхозбанка», запуск агентства недвижимости «Главэксперт», «Союз застройщиков», входившие в лидеры рынка Алтайского края по числу проданных новостроек, франшиза агентства недвижимости «Перспектива 24», ставшего крупнейшим агентством в крае.

Сейчас Дмитрий Дворядкин создает компанию под собственной торговой маркой. В основе – проверенные и показавшие свою эффективность системы продаж квартир.

— Строить крупную компанию под собственным брендом — это закономерное решение для нас. Мы за короткий срок смогли стать лидерами в Алтайском крае по числу сотрудников и продажам новостроек по версии крупных банков, выстроить взаимоотношения с участниками рынка, разработать технологии работы, которым может позавидовать любое крупное агентство. Сейчас мы уже совершаем сделки под брендом «Династия 24» в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске. В ближайшие недели запускаем офис в Санкт-Петербурге, на очереди — Новосибирск, — говорит Дмитрий Дворядкин.

При таком размахе, конечно, нужны дополнительные силы. Уже сегодня «Династия 24» насчитывает более 220 сотрудников, и компания продолжает набирать риэлторов. Предложить есть что: просторный офис, возможность быстрого карьерного роста и высокий доход от 40 тыс. руб.

Бийский рабочий