Бийск: Личный прием граждан Бийска замруководителем Управления ФССП по Алтайскому краю

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Прием граждан по личным вопросам состоится 10 мая.

В Приобском отделении судебных приставов г. Бийска и Зонального района по адресу г. Бийск, ул. Социалистическая, 52, 10 мая 2021 года с 15.00 до 16.00 час. заместителем руководителя Управления Федеральной Службы судебных приставов России по Алтайскому капитаном внутренней службы Якуниным С.И. будет осуществляться личный прием граждан (посредством видеоконференцсвязи) по вопросам исполнительного производства.

Предварительная запись осуществляется до 5 мая 2021 года.

по тел. 8(3854) 44-40-90, 89331600682.

Бийский рабочий