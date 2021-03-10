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Алтайский край

Бийск: «Лиза Алерт»: 37 из 40 пропавших в феврале в Алтайском крае найдены живыми

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт – Алтайский край» подвел итоги работы в феврале 2021 года.

На свой странице в социальной сети «Вконтакте» волонтеры опубликовали статистику за февраль 2021 года.

В феврале в отряд поступило 40 заявок на поиск пропавших в Алтайском крае. Из них 37 человек были найдены живыми. Еще две заявки оказались неподтвержденными. Один человек по-прежнему не найден.

Отметим, что в Бийске до сих пор не найден пропавший 22 октября 2020 года местный житель — Панарин Сергей Егорович.

ГОРНЯК22 11.03.2021

Уже больше месяца в Алтайском крае ищут пропавшего бийчанина

09:53, 27.11.2020 9233

Бийский рабочий

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