Бийск: Льготная ипотека в Алтайском крае продолжает оставаться востребованной

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Только за начало года в регионе выдано почти 17% от всего объема льготный ипотек в Сибири.

В Алтайском крае за I квартал 2021 года выдано 16,5% всех льготных ипотек в Сибири. Всего в регионе выдано 6 959 ипотек под 6,5%, а по всей Сибири — 41 980. Об этом сообщил ЦУР Алтайского края со ссылкой на данные Правительства РФ.

Напомним, проект льготной ипотеки в Алтайском крае запустили в мае прошлого года в рамках антикризисных мер, первый взнос начинается от 15%, максимальная ставка составляет 6,5%, а ее разницу с рыночной банкам компенсирует государство. С 1 июля 2021-го программу планируют закрыть в большинстве регионов, за исключением 24, где достаточно предложений на первичном рынке, и льготные ставки не могут сильно влиять на цены. Алтайский край в перечень этих субъектов не входит.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину обращение с просьбой сохранить эту меру поддержки. В регионе после снижения ставки с 9,5% до 6,5% ежемесячный платеж, например, на квартиру 56 кв.м. снизился с 25,5 тыс. до 21 тыс. рублей.

Переезд за город: плюсы и минусы льготной ипотеки в Бийске

12:51, 15.03.2021 1621

Бийский рабочий