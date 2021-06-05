Бийск: Левон Огуречник: что можно и нельзя делать 5 июня
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Народный праздник Левон Огуречник отмечается 5 июня.
Огуречником день прозвали потому, что он считался наиболее подходящим для посадки этой культуры.
Этот день считался крайним сроком для посадки овощных культур. В народе верили, что любой посев после 5 июня не принесет урожая.
На Левона было принято высаживать огурцы. Огурцы сажали тайно ото всех: от соседей, от родственников. Самую первую рассаду или семена закапывали так, чтобы никто не видел, и произносили при этом заговоренные слова на богатый урожай. Если этого не сделать — урожай будет небольшим или вообще не вырасти
Народные приметы на 5 июня:
- Если на Леонтия по земле до восхода солнца расползается туман, то нужно ожидать скорого ненастья.
- Посаженные в этот день огурцы хороши для консервирования и засолки.
- Рябина цветет – к хорошему урожаю конопли.
- Горлицы заворковали, значит настало время сеять коноплю.
- Много мошек и комаров – к сухой и теплой погоде.
- Много оводов появилось, значит урожай будет богатым.