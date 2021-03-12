Бийск: Летом в Бийске организованным отдыхом охватят 70% детей, в том числе и онлайн

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Оздоровительные лагеря Бийска активно готовят к летнему сезону.

Доклад об организации летнего отдыха детей, который сделала Елена Вирбицкас, начальник Управления образования администрации города, заслушали сегодня члены Общественной палаты Бийска.

В Бийске в этом году в летний период будут работать три оздоровительных лагеря: «Лесная сказка», «Факел» и «Ракета». В каждом лагере за лето пройдут четыре смены по 14 дней каждая. В «Лесной сказке» смогут отдохнуть 150 детей, в «Факеле» 105 и в «Ракете» 110 детей за смену. Стоимость путевки на две недели в каждом оздоровительном учреждении составит 18 500 рублей.

На базе школьных и других образовательных учреждений в городе летом 2021 года будут работать 29 профильных лагерей – в июне и в августе. Смены в них будут по 7 и 12 календарных дней. В таких лагерях смогут отдохнуть более 2400 детей, из них 1275 детей из малообеспеченных семей – за счет городского бюджета. Стоимость питания в таких лагерях составит 120 рублей в день.

Кроме того, в Бийске в летний период будут работать досуговые детские площадки – всего 280 штук на базе 28 образовательных учреждений. Они помогут детям разнообразить досуг – охват составит около 7000 детей. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норма.

Также будут работать 4 онлайн-лагеря для 1800 человек, а 885 подростков и детей (через Центр занятости Бийска) будут трудоустроены, еще около 400 подростков трудоустроят индивидуально.

Кроме того, сейчас в лагерях идет работа по благоустройству. В «Ракете» задумали переделку проектной документации столовой лагеря – она обойдется в полтора миллиона рублей, так как смета устарела и вступили в действие новые СанПиНы. В новеньком лагере «Факел», который отстроили летом 2020 года и так и не использовали пока для детей (из-за пандемии), закупили новое оборудование, которое будет травить комаров.

Члены Общественной палаты отметили, что, если раньше приходилось ходить по организациям и предлагать отправить ребенка в лагерь, в этом году многие родители, несмотря на стоимость, очень рады это сделать.

Родителям Алтайского края компенсируют затраты на путевки в летние лагеря

14:17, 02.03.2021 658

Бийский рабочий