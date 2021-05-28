Бийск: Летний сезон «знаменитостей на Алтае» открыла Регина Тодоренко

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Звезда скрывает свое местоположение, но подписчики определили, что она на Алтае

Поклонники Регины Тодоренко предполагают, что в Республику Алтай известная телеведущая приехала не для того, чтобы отдохнуть. Скорее всего, она и участвует в съемках очередного развлекательно-познавательного выпуска программы «Орел и решка».

На снимках, которые Регина выставляет на своей страничке в Инстаграм, видно, что она весело проводит время, и даже сплавляется по бурной реке (если это Горный Алтай, то, конечно, по Катуни).

Позже Тодоренко не выдержала, и выложила снимки как ест папоротник и отдыхает на природе, отметив, что «скоро все узнают, где она находится», сообщает «Толк».

Более словоохотливым оказался гид Вадим Климов, который отчитался на своей странице о «банкете для звезды», который можно увидеть в новой серии «Орла и решки».

Уточним, что ведущие популярной программы на Алтае уже были. Мария Миногарова и Мария Горбань посетили несколько популярных у туристов точек.

Выпуск «Орел и решка. Алтай» вышел в эфир на телеканале «Пятница»

13:05, 18.12.2019 4413

Бийский рабочий