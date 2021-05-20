Бийск: Лето на паузе: в Алтайский край пришли дожди, заморозки и похолодание

0

Резкое похолодание и даже заморозки ожидаются в Алтайском крае с 20 по 22 мая.

По сведениям специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе с 20 по 22 мая возможны ночные заморозки до -3 градусов. При этом будет сохраняться высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Так, сегодня, 20 мая, ночные температуры опустятся до 1-6 градусов тепла, местами возможны заморозки до 3 градусов мороза. Пройдут кратковременные дожди, грозы. Дневные температуры составят +9…+14 градусов. Этому будет способствовать сильный северный ветер 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

20 мая будет самым холодным днем, рассказали синоптики. Причиной резкого похолодание станет циклон, который в ближайшие дни придет на юг Сибири с Таймыра, он принесет на смену теплым западным и северо-западным ветрам с Атлантики полярные северные ветры, что вызовет «обвал холода». После чего холодный циклон будет постепенно смещаться в районы Монголии и Тувы, но юг Сибири так и будет находиться в холодной воздушной массе.

Потепление прогнозируется 21 мая, когда с севера Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа на сибирские регионы пойдет гребень тепла, основой которого вновь станет атлантический воздух. В этот же период ожидается повышение температуры, уже 21 мая будет от +13 до +18, а в западных районах до +23.

Синоптики предрекли Алтайскому краю дождливые июнь и июль

10:12, 17.05.2021 1789

Бийский рабочий