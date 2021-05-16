Бийск: Лето пришло: 16 мая в Алтайском крае ожидается жара до +32 градусов

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В Бийске днем, 16 мая воздух прогреется до +26 градусов.

16 мая в Алтайском крае температура воздуха прогреется +27,+32 градуса. Местами в северных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, сообщает региональный ЦГМС. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15-20м/с.

Ночью температура опустится до +9,+14 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 4-9 м/с, в начале ночи местами порывы до 16 м/с.

В Бийске днем, 16 мая воздух прогреется до +26 градусов. День будет солнечным, а вечером возможен небольшой дождь и гроза. Ночная температура составит +14 градусов. Ожидается небольшой дождь.

После жаркого воскресенья в Бийске начнется пасмурная неделя. Уже в понедельник температура опустится до +22 и начнется дождь.

Бийский рабочий