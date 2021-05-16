Бийск: Летний режим пластиковых окон: что это и как работает

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Летний режим отличается меньшей плотностью прижима профиля и снижает нагрузку на оконную фурнитуру.

Пластиковые окна, кроме того, что они устойчивы к внешним воздействиям, долговечны, безопасны и позволяют создать тепло- и шумоизоляцию, еще и позволяют контролировать оптимальную температуру в помещении.

Не все знают, что у пластиковых окон есть возможность смены режимов с зимы на лето. Такая функция позволяет поддерживать микроклимат в соответствии со временем года.

От выбора режима зависит то, насколько плотно прилегает створка окна и возможно ли поступление воздуха снаружи.

Конструкция современных пластиковых окон позволяет провести регулировку режима самостоятельно.

Для начала стоит понять в каком режиме находится ваше окно сейчас. Для этого можно использовать простой лист бумаги. Край листочка разместите между створкой и рамой в процессе закрывания. После пробуйте вытянуть лист. Если бумага вытащилась легко — фурнитура окна отрегулирована на летний режим. Если же лист вытягивается с большим усилием, то регулировка зимняя.

Регулируют режимы с помощью так называемых «цапф», эксцентриков. Они расположены на торцевой стороне окна со стороны ручки. На большинстве окон есть три эксцентрика, расположенных в верхней, средней и нижней части торца. Чаще всего для перевода на летней режим необходимо перевести цапф в вертикальное положение, на самом верху регулятора. Некоторые цапфы утоплены в торце, и, прежде чем повернуть их, нужно потянуть их на себя.

Бийский рабочий