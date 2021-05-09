Бийск: Летнее тепло: до +27 ожидается в Алтайском крае в День Победы

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После затяжной и холодной весны в регион пришла практически летняя погода.

По данным алтайских синоптиков, 9 мая температура днем в Алтайском крае составит +17…+22 градуса, а по югу ожидается потепление до +27 градусов.

Ожидается ясный солнечный день, без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Бийске 9 мая – до +21 градуса тепла, без осадков и почти без ветра, всего 2-6 метров в секунду.

Добавим, что летнее тепло продержится в крае до среды, 12 мая. После этого в край придут дожди и похолодание.

Победная весна: афиша мероприятий Бийска на 8-9 мая

09:12, 08.05.2021 3472

Бийский рабочий