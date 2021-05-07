Бийск: Летом на Алтае будут работать на 10% меньше загородных лагерей

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Региональный Минобр не досчитался в реестре семи лагерей.

Количество загородных лагерей на Алтае сократилось на 10%, при этом отдохнуть в них смогут около 26 тыс. детей, сообщил на пресс-конференции 27 апреля министр образования и науки региона Максим Костенко.

— В прошлом году было принято решение не открывать лагеря [из-за пандемии], а в этом году мы возвращаемся к системе загородных лагерей. Учитывая, что не все из них открылись, в этом году мы не досчитались в реестре семи лагерей. Многие не смогли обеспечить себе подушку безопасности, и из 60 работающих в 2019 году муниципальных и краевых загородных оздоровительных лагерей будут работать 53 лагеря, однако всего в крае будет 853 места организации отдыха детей, все меры безопасности будут соблюдены. В этом году у нас на 10% меньше загородных лагерей, — цитирует Костенко ТАСС.

Муниципалитеты приняли решение не открывать семь лагерей, так как у них недостаточно средств для обеспечения эпидемиологической, антитеррористической, пожарной безопасности, не хватает материально-технической обеспеченности.

Путёвок в детские оздоровительные лагеря Бийска на всех может не хватить

13:41, 06.04.2021 1043

Бийский рабочий