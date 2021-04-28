Бийск: Лето, где ты: синоптики уточнили прогноз на сезон для аграриев Алтайского края

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Все летние месяцы будут в пределах нормы по температуре, но не по количеству осадков, сообщает портал «Агротайм».

Прогноз дан для аграриев Западной Сибири. Так, самым жарким месяцем будет июнь, второй месяц лета не выйдет за рамки нормы, также как и в августе.

Что касается осадков, то на большей части территорий количество осадков планируется в пределах нормы, кроме крайних западных районов Новосибирской области и Алтайского края, где предполагается обильное количество осадков несколько выше нормы.

В августе количество осадков в крайних восточных районах Новосибирской, Кемеровской и Томской областях – в пределах нормы. В Новосибирской области и Алтайском крае последний месяц лета будет более прохладным с большим количеством осадков интенсивности выше среднего.

Добавим, ранее синоптики сообщали, что летом температура в ряде регионов Сибири будет ниже климатической нормы. Аномально высоких температур, которые наблюдались в течение последние трех лет, не будет. Об этом рассказала Анна Лапчик, глава Гидрометцентра по Западно-Сибирскому региону. Причем, в этом прогнозе так же утверждается, что июнь будет самым теплым месяцем лета, июль – прохладным и дождливым, а август – довольно холодным и с большим количеством осадков.

Синоптики предрекли Алтайскому краю холодный май

14:07, 17.04.2021 1737

Бийский рабочий