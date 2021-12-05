Бийск: Летевший в Новосибирск самолет чуть не разбился из-за обледенения

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На борту самолета находились 199 пассажиров и экипаж из семи человек

Самолет российской авиакомпании S7 Магадан — Новосибирск совершил аварийную посадку в Иркутске.ЧП произошло 2 декабря, позже стали известны подробности произошедшего.

Выяснилось, что лайнер после вылета из Магадана попал в зону сильного обледенения. Командир экипажа доложил на землю об обледенении датчика скорости самолета. Планировалось, что самолет вернетися в аэропорт вылета. Однако за считанные минуты коркой льда покрылись поверхности крыльев и воздухозаборники двигателей. Из-за этого стала резко падать подъемная сила, пишет «Коммерсант».

Позже обледенение привело к отключению автопилота и экипажу пришлось брать управление на себя. Около 20 минут лайнер раскачивался из стороны в сторону, выполняя крены до 47 градусов. В какой-то момент Airbus и вовсе резко изменил курс более чем на 180 градусов.

Летчиками был подан международный сигнал бедствия Mayday, означающий, что экипаж не способен контролировать ситуацию и самолет неуправляем.

При этом самолет смог вернуться в аэропорт Магадана, но там разыгрался сильный ветер и садить лайнер было нельзя. Тогда командир отменил сообщение о неуправляемом самолете и отправился в Якутск. Airbus смог набрать минимально необходимую высоту 3 тыс. метров, а над Якутией машина была готова продолжить рейс и совершить посадку в Иркутске. До конечного пункта назначения топлива бы не хватило.

На борту самолета находились 199 пассажиров и экипаж из семи человек. Причины произошедшего предстоит выяснить технической комиссии Росавиации и следствию.

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14:31, 04.12.2021 688

Бийский рабочий