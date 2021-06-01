Бийск: Лето в Алтайском крае начнется с жары до +34 градусов

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В Бийске 1 июня воздух прогреется до +28 градусов.

1 июня, во вторник в Алтайском крае температура воздуха составит +29,+34 градуса. Преимущественно без осадков, сообщает региональный ЦГМС. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночью температура опустится до +11,+16 градусов, местами в предгорьях возможно похолодание до +5 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Бийске 1 июня воздух прогреется до +28 градусов. День будет ясным, без осадков. Ночью ожидается до +12,+15 градусов.

Синоптики предрекли Алтайскому краю дождливые июнь и июль

10:12, 17.05.2021 3041

Бийский рабочий