Бийск: Лето в Алтайском крае начнется с жары до +34 градусов
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В Бийске 1 июня воздух прогреется до +28 градусов.
1 июня, во вторник в Алтайском крае температура воздуха составит +29,+34 градуса. Преимущественно без осадков, сообщает региональный ЦГМС. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Ночью температура опустится до +11,+16 градусов, местами в предгорьях возможно похолодание до +5 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
В Бийске 1 июня воздух прогреется до +28 градусов. День будет ясным, без осадков. Ночью ожидается до +12,+15 градусов.
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10:12, 17.05.2021 3041