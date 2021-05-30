Бийск: Лето, каникулы: куда бесплатно сводить ребёнка в Бийске на День защиты детей

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В этом году в городе к детскому празднику подготовлено множество мероприятий

Главный праздник пройдет на Петровском бульваре, однако и в других районах Бийска будет что посмотреть и куда сходить семьей. Все мероприятия пройдут 1 июня, во вторник.

10.00 — Спортивно-развлекательная программа, ко Дню защиты детей. Где: спортплощадка школы № 21

10.00 — Спортивно-развлекательная программа, ко Дню защиты детей. Где: спортплощадка школы № 15

10.00 — Игровая программа ко Дню защиты детей. Где: Дом детского творчества, ул. М. Горького, 140

10.30 – Концертная программа музыкальных школ, школ искусств и мастер-классы «Лето разноцветное». Где: Петровский бульвар

11.00 — Праздничная концертная программа «Праздник детства». Где: Городской Дворец культуры

12.00 — Мастер-класс «Кистевая роспись», «Броши из фетра». Где: Петровский бульвар

12.00 – Турнир по бочче. Где: Петровский бульвар

12.00 — Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. Где: площадь у ДК «Родина», квартал АБ

12.00 — Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!», посвящённый Международному Дню защиты детей. Где: Культурно-спортивный центр на Льнокомбинате

13.00 — Концертная программа, посвященная Дню защиты детей. Где: Культурно-спортивный центр на Льнокомбинате

13.00 – Праздничное шоу для всей семьи «детям можно всё!». Где: ТРК «Воскресенье», ул. Мухачева, 200, 3 этаж

14.00 — Спектакль Образцового театра «Огонёк» «Играем Хармса». Где: Городской Дворец культуры

17.00 — Праздничная программа, посвященная 15-летию Образцового театра кукол «Добрята». Где: Городской Дворец культуры

17.00 – на парковке у ТРЦ «Ривьера» в небо запустят несколько десятков бумажных змеев. Участие бесплатное, организаторы говорят, что змеев хватит на всех. Кроме того, здесь же проведут шоу и фестиваль мыльных пузырей, обещают вкусные угощения и развлечения. Где: ТРЦ «Ривьера», ул. Советская, 205/2

Также в Бийске 1 июня в 13.00 от остановки Романа Гилева на маршрут выйдет «Читающий трамвай» с программой «Праздник детства» (презентация программы летних чтений от библиотечной сети города).

Бийский рабочий