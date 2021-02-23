Бийск: Lego-Яга: российский художник разработал «славянские» детали знаменитой игры

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Артем Бизяев опубликовал на Lego Ideas концепт «славянского лего» с персонажами русских сказок, в набор входит Василиса и Кот Баюн.

Сам художник из Санкт-Петербурга рассказал изданию «Подъем», что изначально проект выглядел более аутентичнее — с забором из костей и черепами, но компании это показалось слишком страшным.

— Избушка на курьих ножках — очень выразительный и необычный образ, таких вообще много в русских сказках, но этот прямо самый яркий. Ну и баба Яга — самый распиаренный персонаж, на Западе многие про него знают. Собирать набор: печку, наличник — было суперинтересно, все-таки это такие близкие из детства темы. Забавно, что модераторы пять раз отказывали мне, они говорили, что это слишком страшно. Я там сделал каноничный забор из костей, череп со святящимся глазами на палке у Василисы. Они все это увидели и такие: «Воу! Это слишком, это не для Лего!» И я убрал все кости, все намеки на то, что Баба Яга людоедка, хотя в России с детства все об этом знают. Я сделал набор более цветным и радостным, — рассказал Артем Бизяев.

Пост про свои идеи он разместил в своей соцсети.

Известно, что по правилам конкурса Lego начнет рассмотрение проекта как идеи для производства, если он наберет на сайте 10 тысяч голосов. На сбор отводится два года, однако концепт Бизяева преодолел эту отметку сразу — за 16 часов.

— Я не ожидал, но внезапно эта идея завирусилась. Люди в России, как мне кажется изголодались по славянской поп-культуре, рынок настолько перенасыщен иностранной культурой, что людям хочется видеть что-то своё и этим гордиться, особенно если это будет показано иностранцам. И каким-то чудом, меньше чем за день собралось столько голосов. Я в шоке. Боюсь, что могут забанить. Но все-таки люди комментировали, писали, что хотят и ждут, и я надеюсь, что модераторы поймут, что все честно.

В рамках Lego Ideas компания уже выпускала наборы по мотивам сериалов «Друзья», «Доктор Кто», «Теория большого взрыва», а также копию ракетно-космической системы NASA «Сатурн-5» и модель МКС.

Бийский рабочий