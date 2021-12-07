Бийск: Лёд и трава: в Бийске срываются сроки строительства снежных городков

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К созданию ледовых городков на Петровском бульваре в Бийске приступят не раньше десятых чисел декабря

В парке – «каток», на катке — трава. В Бийске осложнились работы по подготовке к Новому году. До главного праздника осталось 26 дней, однако ни к установке искусственной ели, ни к созданию снежных горок и ледовых городков еще не приступали. Так же, как и к заливке катка на бульваре.

Как сообщили в администрации Бийска, подготовка к празднику на главном бульваре города начнется не раньше, чем в десятых числах декабря. Сейчас в парке лежат несколько снежных навалов, которые после субботнего дождя превратились в опасные ледяные горы и с которых катаются дети. Однако, как поясняют в администрации, этот снег уже нельзя использовать для снежных аттракционов. Сам Петровский бульвар из-за оттепелей, дождя и заморозков превратился в ледяной панцирь или в каток.

Гулять по парку бийчане, если и рискуют, то медленно, так как дорожки представляют собой ледяные трассы и никакой наброшенный сверху песок их не спасает.

Добавим, управление по культуре, спорту и молодежной политике до сих пор даже не озвучили планы на строительство городков в Бийске, а также не рассказали, какой теме они будут посвящены и что будет располагаться в городках. Известно лишь, что начать работы планируется после 10 декабря, а завершить – к 25.

Напомним, это не первый «странный» в отношении погоды декабрь в Бийске – в 2013 году снега в городе не было вообще, бийчане практически до конца декабря ходили по асфальту. Но елку на бульваре возводить начали в положенные сроки (а тогда елку устанавливали здесь живую). За неделю до Нового года, после того, как выпал снег, для бийчан успели сделать и горки, и снежные фигуры.

А вот в краевой столице уже начались работы по возведению главного городка и сборке искусственной ели. Для этого в центре Барнаула закрыли для движения транспорта проспект Социалистический. Барнаульцам пообещали крутую иллюминацию, новогодний городок с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен, 13 ледовых барельефов, скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и Тигра, а также интересные фотозоны и световые фонтаны.

Списали на ковид: будут ли в Бийске в этом году катки и площадки для гуляний

11:40, 28.11.2021 1709

Бийский рабочий